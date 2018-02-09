ترجمة "غوغل" تتسبب بإرسال 15 ألف بيضة لهذا الفريق!

قد تكون ترجمة غوغل ذات فائدة للذين لا يجيدون لغات أجنبية، بحيث تساعدهم في تصفح مواقع بغير لغاتهم، لكن هذه الأداة الحرة تظل لها حدودها باعتبارها آلية، في حين أن الترجمة عمل ذهني، ويتجلى ذلك في القصة الواقعية التي حصلت مع طهاة الفريق الأولمبي النرويجي مؤخراً.

فقد احتاج مخيم الفريق النرويجي المشارك حالياً في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكوريا الجنوبية 2018، إلى كمية من البيض من بقالة محلية، ولكي يطلب ذلك عبر الإنترنت، لجأ إلى غوغل لترجمة ما يريده من اللغة النرويجية إلى الكورية.

وكانت المفاجأة عندما وصلتهم الحمولة، حيث تلقوا شحنة 15 ألف بيضة بدلا من الطلبية المفترضة 1500 بيضة، وذلك بسبب خطأ في الترجمة لم ينتبهوا له.

وقال الشيف النرويجي ستالي جوهانسن أفتنبوستين: "كان الأمر لا يصدق على الإطلاق".

ولحسن الحظ، سمح للطهاة بإعادة 13500 بيضة إضافية لم يكونوا في حاجة لها، لكنهم يقولون إن الرياضيين النرويجيين الذين يحتاجون إلى البروتين، ربما احتاجوا إلى المزيد من البيض مستقبلاً.

وقال جوهانسن: "لقد تعلمنا الدرس، وإذا كنا نعمل على مدار الساعة بإتقان فينبغي ألا نركن على ترجمة غوغل في طلب الأغراض التي نريدها".