شركة عملاقة تختار رضيعاً "متحدثاً باسمها"

قالت شركة جربر التي تنتج طعام الأطفال الرضع، إنها اختارت رضيعا عمره 18 شهرا يعاني متلازمة داون "متحدثا باسمها" في عام 2018، في خطوة لاقت ترحيبا من جهات راعية لأصحاب هذا المرض الجيني.

وقال بيل بارتيكا، المدير التنفيذي لشركة جربر في بيان يوم الأربعاء، إن الطفل لوكاس وارين من دالتون بولاية جورجيا الأميركية، فاز على 140 ألف مشارك في مسابقة الصور السنوية التي تنظمها الشركة "بابتسامته الساحرة وتعبيراته المرحة".

وأضاف أن الشركة تنظم هذه المسابقة منذ 2010 رغم أن الآباء يرسلون صور أطفالهم إليها عبر تاريخها الممتد منذ 90 عاما.

واشترت شركة نستله السويسرية للأغذية والمشروبات شركة جربر في 2007.

وستحصل عائلة وارين على 50 ألف دولار من جربر، وسيتخذ ابنها لوكاس موقعا في الصدارة على قنوات الشركة بوسائل التواصل الاجتماعي.