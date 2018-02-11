عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

العربية.نت اليوم.. إرهابي بزي امرأة وقصة ملاكمة سعودية

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

عرضت فقرة "العربية.نت" الأحد، مجموعة من الأخبار المنوعة من تقديم الزميلة هبة فارس ضمن برنامج صباح العربية.

البداية مع إرهابي حاول الفرار من درنة الليبية وهو متنكر بزي امرأة ويضع كحلاً ويرتدي مجوهرات.

ومن صفحة السعودية تحدثنا عن هالة الحمراني الملاكمة السعودية التي غيرت المفاهيم، وأيضا أول ممثلة سعودية تشارك في عرض مسرحي داخلي مفتوح للجمهور.

ومن الصفحة الأخيرة كشفنا سبب القيادة على الجانب الأيسر في بريطانيا واليابان والهند وجنوب إفريقيا.

ومن مصر موقع إلكتروني يستقبلك بعبارة "لدينا أطفال للبيع من كل الأعمار للراغبين في التبني والشراء".

كلمات دالّة

#العربية نت, #العربية, #أخبار, #درنة, #هالة الحمراني, #ملاكمة سعودية, #القيادة على الجانب الايسر, #بائعة المناديل, #مصر

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر