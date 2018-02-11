العربية.نت اليوم.. إرهابي بزي امرأة وقصة ملاكمة سعودية

عرضت فقرة "العربية.نت" الأحد، مجموعة من الأخبار المنوعة من تقديم الزميلة هبة فارس ضمن برنامج صباح العربية.

البداية مع إرهابي حاول الفرار من درنة الليبية وهو متنكر بزي امرأة ويضع كحلاً ويرتدي مجوهرات.

ومن صفحة السعودية تحدثنا عن هالة الحمراني الملاكمة السعودية التي غيرت المفاهيم، وأيضا أول ممثلة سعودية تشارك في عرض مسرحي داخلي مفتوح للجمهور.

ومن الصفحة الأخيرة كشفنا سبب القيادة على الجانب الأيسر في بريطانيا واليابان والهند وجنوب إفريقيا.

ومن مصر موقع إلكتروني يستقبلك بعبارة "لدينا أطفال للبيع من كل الأعمار للراغبين في التبني والشراء".