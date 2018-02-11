دبي تتفوق على نفسها.. بأطول فندق في العالم!

يفتتح في #دبي الساعية دوماً لتحطيم الأرقام القياسية أطول فندق في العالم بارتفاع 356 متراً، بحسب ما أعلن، الأحد، المكتب الإعلامي للإمارة الغنية التي زارها نحو 16 مليون سائح في العام 2017.

ويقع فندق "جيفورا" على #شارع_الشيخ_زايد الحيوي حيث يقع أيضاً فندق "جي دبليو ماريوت" الذي كان يحتفظ بالرقم القياسي كأعلى فندق في العالم بطول 355 متراً.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة على موقع تويتر "دبي تفتتح فندق #جيفورا، أطول فندق في العالم". وأكد مسؤول إعلامي أن الافتتاح الرسمي للفندق سيتم الأحد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الفندق المطلي باللون الذهبي يتألف من 75 طابقاً.

وتحتضن دبي مئات الأبراج وناطحات السحاب، وأشهرها #برج_خليفة الأعلى في العالم والذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق "السبعة نجوم".

وتعد دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم، وقد زارها العام الماضي 15,8 مليون شخص، وفقاً لأرقام نشرها الأسبوع الماضي المكتب الإعلامي في الإمارة.