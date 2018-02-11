فريق هوكي جليد أولمبي "مرشح" لنيل نوبل السلام.. لماذا؟

اعتبرت أنجيلا روجيرو، عضو المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، أن فريق هوكي الجليد للسيدات الموحد للكوريتين الشمالية والجنوبية يجب أن يحصل على جائزة #نوبل_للسلام.

وقالت روجيرو، التي كانت حصلت على ميداليات ذهبية في دورات الألعاب الأولمبية، بعد يوم من خوض الفريق الموحد لمنافسة في #أولمبياد بيونغ تشانغ: "أود أن يحصل هذا الفريق على جائزة نوبل للسلام".

وأضافت روجيرو في حديث مع وكالة "رويترز" اليوم الأحد: "سأطلب من الناس ترشيح الفريق.. ليس اللجنة الدولية ولا اتحاد اللعبة، لكن الفريق".

وحصلت روجيرو على بطولة العالم لهوكي الجليد أربع مرات.

وأشار إلى ضرورة تقدير التضحيات التي قامت بها عضوات فريق الهوكي الموحد لتتلاءم قدراتهن مع بعضن ولعدم منافسة بعضهن بعضاً.

وخاض الفريق أول مباراة له ضد المنتخب السويسري السبت. وخسرت كوريا المباراة، إلا أنها ربحت قلوب المشاهدين، خاصةً مع تفاعل الجمهور الكوري الجنوبي مع المشجعات "الشماليات".

يذكر أنها المرة الأولى التي يخوض فيها فريق كوري موحد الألعاب الأولمبية.



وكانت كوريا الجنوبية قد اقترحت تشكيل فريق أولمبي موحد، من ضمن جهودها لاستخدام الأولمبياد لإعادة الحوار مع بيونغ يانغ، وتعبيد الطريق لمحادثات حول برنامج التسليح الذي تتبعه.

والشهر الماضي، اتفقت الكوريتان على إرسال 22 رياضياً وفريقاً من 230 مشجعاً إلى الألعاب الأولمبية الشتوية.



كما أرسلت كوريا الشمالية وفدا كبيرا إلى الألعاب الأولمبية لا يضم رياضيين ومشجعات فقط، بل أيضا فنانين.

يذكر أن البلدين ما زال تقنياً في حالة حرب منذ أن انتهت الحرب بينهما، التي امتدت من 1950 الى 1953، بهدنة وليس بمعاهدة سلام.



