مرايا: سراج عمر.. الذي انطفأ

حلقة جديدة يقدمها الزميل #مشاري_الذايدي بعنوان "سراج عمر.. الذي انطفأ"، في برنامج #مرايا اليومي الذي يبث على شاشة "العربية" من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ٦:٤٥ مساء بتوقيت #السعودية، ويناقش شؤون #الخليج والعالم العربي، والتطورات الإقليمية والدولية.

