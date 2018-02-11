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مرايا: سراج عمر.. الذي انطفأ

المصدر: دبي - قناة العربية
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حلقة جديدة يقدمها الزميل #مشاري_الذايدي بعنوان "سراج عمر.. الذي انطفأ"، في برنامج #مرايا اليومي الذي يبث على شاشة "العربية" من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ٦:٤٥ مساء بتوقيت #السعودية، ويناقش شؤون #الخليج والعالم العربي، والتطورات الإقليمية والدولية.

كلمات دالّة

#مشاري الذايدي, #مرايا, #السعودية, #الخليج

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