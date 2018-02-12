إقفال مطار بلندن بعد اكتشاف قنبلة.. من الحرب العالمية

أقفل #مطار "لندن سيتي" الأقرب إلى العاصمة البريطانية، الأحد، مؤقتاً إثر اكتشاف قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في نهر التيمز.

وقال المطار في بيان إن الشرطة أقامت "منطقة حظر من 214 مترا احترازاً، ما أدى إلى إقفال المطار"، مضيفاً أنه طلب من المسافرين الاتصال بشركات الطيران المعنية وتجنب التوجه إلى المطار.

وعُثر على #القنبلة خلال أشغال على رصيف يقع قرب مدرج الهبوط الوحيد.

ويقع المطار في شرق #لندن قرب حي الأعمال كاناري وارف، وهو يؤمن رحلات للمسافات القصيرة.

وأوضحت الشرطة من جانبها أن القنبلة اكتُشفت، الأحد، قرابة الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش، وأن منطقة حظر أقيمت عند الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش للتمكُّن بالاشتراك مع البحرية الملكية "من العمل على العبوة بكل أمان".

وألقى سلاح الجو الألماني آلاف #القنابل على لندن بين ايلول/سبتمبر 1940 وأيار/مايو 1941.