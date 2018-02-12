الادعاء على شركة واينستين..وبيعها المحتمل يعوّض الضحايا

رفع المدعي العام في نيويورك، إريك شنايدرمان، قضية على شركة "هارفي وروبرت واينستين"، يتهم فيها المديرين التنفيذيين بالشركة ومجلس الإدارة بالتقاعس عن حماية موظفيهم من منتج الأفلام والرئيس التنفيذي السابق هارفي #واينستين.

وكان واينستين، الذي شارك في تأسيس شركة "ميراماكس"، واحدا من أكثر رجال #هوليوود نفوذا، واتهمته أكثر من 70 امرأة بالتحرش، كما أن بعضهن اتهمنه بالاغتصاب. ونفى واينستين هذه الاتهامات.

وقال شنايدرمان في بيان الأحد إن أي بيع لشركة واينستين يجب أن يضمن تعويض الضحايا.

ودخلت الشركة في محادثات لبيعها لمجموعة من المستثمرين بقيادة ماريا كونتريراس سويت، المسؤولة السابقة في إدارة باراك أوباما، لكن قضية شنايدرمان علقت المفاوضات، وفقا لما قاله لوكالة "رويترز" أشخاص على دراية بالأمر.