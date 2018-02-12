فاجعة في الشارقة.. وفاة 5 اختناقاً إثر حريق وإصابة 16

توفي 5 أشخاص من جنسيات آسيوية وعربية، بينهم طفلان، اختناقاً فيما أصيب 16 شخصاً، بينهم 10 من "أنجاد شرطة الشارقة"، وأفراد الدفاع المدني، وذلك في اندلاع حريق وقع في إحدى البنايات السكنية بمنطقة بوطينة في الشارقة صباح الاثنين.

وكان بلاغ ورد إلى غرفة عملية الدفاع المدني في الساعة 1:12 دقيقة صباح الاثنين يفيد باندلاع حريق في شقة رقم 101 بالدور الأول في بناية سكنية تتكون من أربعة أدوار و15 شقة، وعليه انتقلت فرق الإطفاء بالدفاع المدني إلى موقع الحادث وتبين أن الحريق اندلع في مكيف الشقة التي يسكنها شخصان آسيوي وعربي الجنسية، واللذان تمكنا من الهروب دون أن يصابا بأي إصابات فيما تصاعد الدخان إلى الأدوار العليا مسببا وفاة امرأة عربية (38 عاماً) وطفليها (4، 6 أعوام) اختناقاً كانا في الشقة التي تعلو الشقة المحترقة، فيما توفي شخصان من جنسية آسيوية (هندي وباكستانية) اختناقاً، أثناء محاولة هروبهما من الحريق.

كما أصيب 6 أشخاص من سكان البناية بإصابات متوسطة تم نقلهم إلى مستشفى الكويت بالشارقة وخرجوا بعد تلقيهم العلاج.

وأصيب كذلك 10 أفراد من شرطة الشارقة والدفاع المدني بإصابات بسيطة ومتوسطة أثناء محاولتهم إخلاء سكان البناية، كما أصيب 9 من أفراد شرطة الشارقة بإصابات بسيطة في حين أصيب شخص من الدفاع المدني بإصابات بليغة تم نقلهم جميعا إلى المستشفى.