بالصور.. أعلام 6 دول في العلم النرويجي

هل العلم النرویجي هو علم هذا البلد فقط؟ هذا هو السؤال الذي يصعب الرد عليه. بطبيعة الحال يرمز علم كل بلد لثقافة شعبه وتاريخه ومجتمعه ومعتقداته، لكن العجيب أن العلم النرويجي يحمل أعلام 6 بلدان أخرى غير النرويج.

أعلام فرنسا وتايلندا وفنلندا وبولندا وإندونيسيا وهولندا تشكل قسماً من مساحة العلم النرويجي، لكن في حقيقة الأمر ليس هناك أي علاقة بين هذه الأعلام ويمكن اعتبار الموضوع مجرد صدفة، خاصة أنه لا يوجد أي شرح منطقي للأمر. ناهيك عن أن العلم النرويجي أقدم بكثير من بعض تلك الأعلام.

فالعلم الفرنسي أحدث من نظيره النرويجي بـ32 عاماً حيث إنه تم اعتماد العلم النرويجي عام 1821 بينما الفرنسي اعتمد في عام 1853. أما الفارق بين العلم النرويجي والهولندي المعتمد في عام 1973 يصل لـ116 عاماً.

ويتكون تصميم العلم النرويجي من أرضية حمراء رسم عليها صليب الأعلام الإسكندينافية باللون الأزرق على أرضية بيضاء أخرى. يذكر أن صليب الأعلام الإسكندينافية هو الصليب الذي رسمته كل البلدان الإسكاندينافية على أعلامها وهي جمهورية آيسلندا وجزر فارو وجزر شتلاند وجزر أوركني والسويد والنرويج والدنمارك وجزر أولاند وسكانيا.

وتم اعتماد العلم النرويجي الحالي في 13 تموز/يوليو 1821 بعد أن تم اختيار التصميم الذي قدمه فردريك ملتزر في 4 أيار/مايو 1821 بالبرلمان النرويجي.

وقبل أن يتم اختيار تصميم ملتزر كان العلم النرويجي في الفترة ما بين 1814 و1821 عبارة عن أرضية حمراء وعليها الصليب الإسكندينافي باللون الأبيض وفي أعلى يسار العلم كان قد رسم رمزاً من الرموز النرويجية. كما أن في الفترة ما بين 1844 و1899 وفي فترة اتحاد السويد والنرويج كان العلم النرويجي هو بالشكل الذي رسمه ملتزر لكن في أعلى يساره كان يحمل رمز الوحدة السويدية النرويجية.