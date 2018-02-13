شاهد.. لاعب مصري بالسعودية يرمي زجاجة بوجه الحكم!

خطف لاعب النادي الأهلي المصري، المعار لصفوف فريق الاتفاق السعودي، حسين السيد، الأنظار بعد الموقف الطريف الذي وقع بينه وبين حكم مباراة فريقه أمام فريق الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وارتكب حسين السيد موقفا كوميديا تجاه حكم مباراة الاتفاق والفيحاء، كلانتبيرج، بعدما قام اللاعب المصري بإلقاء زجاجة مياه خارج أرض الملعب ليخطئ التصويب حتى أصابت وجه حكم المباراة.

وحاول ظهير أيسر فريق الاتفاق السعودي إخراج زجاجة مياه خارج الملعب لتحط بالخطأ في وجه حكم المباراة، وسيطر القلق على اللاعب بشكل كبير، فقام بالجري نحوه للاعتذار ومعانقته.

واعتبر حكم المباراة الموقف كوميديا، وتبادل الضحك مع حسين السيد، حتى قام بإشهار بطاقة صفراء "مزيفة" على سبيل الضحك والسخرية من الموقف لا أكثر، واستأنفت المباراة فيما بعد وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.