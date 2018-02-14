رئيس فرنسا يبعد الصحافيين الغاضبين خارج قصر الإليزيه

قررت رئاسة الجمهورية الفرنسية اعتبارا من الآن وحتى الصيف، إغلاق #قاعة_الصحافة الموجودة منذ 40 عاما داخل #قصر_الإليزيه، لنقلها إلى خارج القصر الرئاسي.

ولدى إعلان المستشارة الإعلامية للرئيس #إيمانويل_ماكرون، سيبيت ندياي، هذا القرار، الأربعاء، احتج الصحافيون الموجودون، واعتبروا أن هناك "رغبة سياسية باستبعاد الصحافة".

وحتى الآن، كان الصحافيون يستخدمون قاعة مجاورة لباحة الإليزيه لبعض المناسبات (مجالس الوزراء واستقبالات المسؤولين الأجانب وغيرها). أما صحافيو وكالات الأنباء فيستخدمون هذه القاعة بشكل دائم.

لكن "الرئاسة قررت نقل" هذه القاعة إلى مكان مجاور "لجعلها أكبر"، كما قالت ندياي لصحافيين، نافية أي رغبة باستبعادهم.

وأضافت أن الرئيس ماكرون "المطلع" على هذا القرار "وافق عليه". ومنذ وصوله إلى الإليزيه في أيار/مايو الماضي، أعرب ماكرون عن رغبته بألا يكون الصحافيون داخل حرم القصر. وأخر الإليزيه تنفيذ هذا المشروع بعد أن أثار جدالا بين الصحافيين.

ومساء الثلاثاء، وخلال لقاء مع هيئة الصحافة الرئاسية، قال ماكرون إن هذا القرار يأتي في إطار مشروع عقاري شامل جعلته ضروريا توصيات محكمة الحسابات.

وكانت #قاعة_الصحافة في الإليزيه أقيمت داخل القصر إبان رئاسة فاليري جيسكار ديستان (1974-1981)، وفي 1984، نقلها خلفه فرانسوا ميتران إلى الفناء الرئاسي.