شاهد.. كلب مطيع لا يأكل ولا يشرب ولا ينام!

هل سنقول وداعاً للكلاب الأليفة في المنازل ونرحب بعصر الكلاب الآلية؟ ففي هذا الفيديو المرفق يظهر كلب روبوت وهو يقوم بفتح الباب وفي الوقت نفسه يساعد الكلب الآلي الآخر في الخروج.

وقد لا يكون هذا الحيوان الآلي كلباً، لكنه بأربعة أقدام، وإلى حد كبير هو أشبه بالكلب.

الفيديو يحمل عنوان "أيها الزميل هل يمكن أن تمد يدك لي؟" وهو من إنتاج شركة بوسطن ديناميكش للروبوتات، وقد شوهد أكثر من مليون مرة على اليوتيوب.

ويظهر الفيديو مناورة الكلب ورفيقه لفتح الباب بطريقة فاتنة.

والكلب الذي يقوم بعملية الفتح، كما الآخر، له مخلب في يده يساعده على إتمام المسألة بطريقة لطيفة.

الشركة أطلقت على هذا الروبوت اسم "سبوت ميني" وهو نسخة من حيوان آلي آخر يعملون على تطويره.

وقد وصفت الشركة بموقعها على الإنترنت "سبوت ميني" بالرشيق والذكي، وتفيد بأنه قادر على عمل أشياء عديدة مثل الإمساك بالأشياء وتحميلها من مكان لآخر وصعود السلالم.

كما أنه يتمتع بنظام رؤية ثلاثي الأبعاد؛ وتعمل بطاريته لمدة 90 دقيقة.