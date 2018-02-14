طائرة جزائرية أقلعت من فرنسا.. مخلفة قطعة من العجلات

أعلنت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، أن طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الجزائرية فقدت قطعة من منظومة العجلات لدى إقلاعها، الخميس الفائت، من #مطار_تولوز في جنوب غرب #فرنسا في حادث لم يحل دون هبوطها بسلام في وهران (غرب الجزائر).

وقال متحدث باسم "مكتب التحقيقات والبحوث"، الهيئة الفرنسية المكلفة التحقيق في حوادث الطيران، إنه "في هذه المرحلة لم نفتح تحقيقا، نحن ننسق مع السلطات الجزائرية، بعد أن وصلت" الطائرة إلى وجهتها في #الجزائر.

وبحسب البيانات الأولية فإن الطائرة "فقدت لدى إقلاعها قطعة معدنية تنتمي إلى عجلة المقدمة"، مشيرا إلى أنها "قطعة من منظومة العجلات تقع تحت أنف الطائرة".

من ناحيتها، قالت إدارة مطار تولوز إنه "تم العثور في المدرج على محور عجلة مقطوع، ولكن ليس على العجلة نفسها" بعد إقلاع الطائرة وهي من طراز بوينغ 737- 600.

وكانت الطائرة هبطت بسلام في وهران (400 كلم غرب العاصمة الجزائر).

وتعرضت شركة الطيران الوطنية الجزائرية لحوادث عديدة منذ مطلع العام. في 4 شباط/فبراير الجاري اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية كانت في طريقها من الجزائر العاصمة إلى بيروت للعودة أدراجها بعد 30 دقيقة على إقلاعها إثر "خلل في نظام الضغط الجوي"، بحسب ما أفادت شركة الطيران يومها.

وفي 11 كانون الثاني/يناير اعترضت مقاتلة تابعة لسلاح الجو الفرنسي فوق الأراضي الفرنسية طائرة بوينغ 737 تابعة للخطوط الجزائرية كانت تقوم برحلة بين قسنطينة (400 كلم شرق الجزائر العاصمة) وليون (جنوب شرق فرنسا) وانقطع الاتصال بينها وبين برج المراقبة الفرنسي.

ويومها، أكدت شركة الطيران المملوكة بالكامل للدولة الجزائرية أن طائرتها اتبعت الإجراءات المعمول بها واستجابت لكل إرشادات برج المراقبة الفرنسي.