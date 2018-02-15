أنقرة تغيّر اسم شارع السفارة الأميركية لـ"غصن الزيتون"

قرّر مجلس بلدية #أنقرة الكبرى، أمس الأربعاء، تغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة الأميركية في العاصمة التركية، إلى "غصن الزيتون".

وصوّت أعضاء مجلس البلدية، بالأغلبية، على مقترح لتغيير اسم شارع "نوزاد طاندوغان" الذي تقع فيه السفارة الأميركية إلى #غصن_الزيتون.

وكان رئيس بلدية أنقرة، مصطفى طونا، قد وقّع على مقترح لتغيير اسم الشارع. وشارك طونا، عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورة له وهو يوقّع على المقترح.

وتواصل القوات التركية وفصائل من الجيش السوري الحر، منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف مواقع لقوات كردية في شمال سوريا، بينما تساند أميركا "قوات سوريا الديمقراطية" والتي يشكّل الأكراد عصبها الحيوي.