صحفية من "العربية.نت" تكشف تفاصيل عن بن لادن وأولاده

كشفت مراسلة موقع "العربية.نت"، #هدى_الصالح، التي تواصل نشر مذكرات زعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، وسيرته وحياته العائلية مع زوجاته وأبنائه، أن زعيم القاعدة كان حريصاً على تنشئة أطفاله على التقشف حتى يواصلوا منهجه.

وقالت، في مداخلة تلفزيونية على قناة "العربية"، الأربعاء، إن بن لادن رزق بـ 30 طفلاً من 5 زوجات، وإن عائلته كانت تعيش بدون مكيفات هواء في محاولة لإكساب الأطفال القدرة على تحمل المصاعب.

وذكرت أن أطفال #زعيم_تنظيم_القاعدة، وفقا للوثائق وبعضها منقول عن شهادات صوتية لأشخاص كانوا على علم بتفاصيل حياة بن لادن، كانوا خلال وجودهم في منزل أبوت آباد في #باكستان يعانون من الحرمان بسبب الانعزال والعجز عن الخروج، ولذلك سمح لهم الأب بمشاهدة برامج الأطفال الشهيرة على موقع "يوتيوب".

وأوضحت أنهم كانوا يدرسون في المنزل عددا من الكتب الخاصة بالمناهج القطرية في التعليم، وخاصة فيما يتعلق بدراسة اللغة العربية.

وكان بن لادن حريصاً على تعليم أطفاله اللغات السائدة في باكستان وأفغانستان حتى يمكنهم الاندماج في تلك المجتمعات مستقبلاً.