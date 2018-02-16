بالصور.. هذه "المهووسة" قطعت أصبعها لتصنع منه قلادة!

قامت عاملة #وشم و #ثقب_الأجساد بقطع أحد أصابع يدها بزردية وتحويله إلى قلادة، فقط لأن منظره يبدو رائعاً، بحسب تبريرها.

وصارت تضع كل يوم رأساً ملونة على الأصبع لتبدو مميزة، كما تعتقد، في إطار البحث عن هوس التميز.

وقررت تورز رينولدز #قطع_أصبعها الصغير الخنصر من يدها اليسرى بواسطة أداة قطع حادة، وحيث كانت لديها هذه الرغبة كامنة منذ عشر سنوات.

وبعد أن وضعت الأصبع المقطوع في الثلاجة، بجانب كيس من البازلاء لمدة عام كامل، قررت بالتزامن مع #عيد_الحب أن تحتفل بتحويل الأصبع المجمدة الآن إلى قلادة.

وقامت المرأة البالغة من العمر 30 عاماً بشراء قارورة زجاجية، وقامت بصب الكحول فيها، ومن ثم وضعت الأصبع بداخلها.

وتقول إنها في الماضي كانت تقوم بثني أصبعها كثيراً وتفكر هل بإمكانها أن تعيش بدونه.

وتضيف: "لم يتغير شيء في حياتي. أشعر بأن الأمر لطيف".

وأوضحت: "بعض الناس يفعل هذه الأمور عن طريق جراحة متخصصة، لكن أنا أحببت أن يكون تلقائياً وبنفسي".

وأضافت أن شريكها علق قائلاً: "إذا كان ذلك يسعدك فهذا هو المطلوب".

أما مشاعر عائلتها فتقول إنهم لم يتفهموا ذلك، لكنهم قالوا إنه ما دامت هي بخير فلا بأس.