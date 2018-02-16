شاهد.. الاحتفالات ببدء العام الصيني الجديد بدبي

احتفلت دبي بـ #رأس_السنة_الصينية التي تعرف أيضا بالسنة القمرية الجديدة أو بـ #عيد_الربيع، وتعد هذه المناسبة أهم وأكبر الأعياد التقليدية التي تحتفل بها #الصين، وتجري لها السلطات استعدادات ضخمة وتنظم خلالها احتفالات هائلة.

ولمع #برج_خليفة، إبهاجا بهذه المناسبة بـ #عرض_الليزر على وقع أنغام الموسيقى، حيث احتشد الزوار على مقربة من أطول مبنى في العالم للاستمتاع بالعرض.

وقد سطر برنامج حافل بالفعاليات المتنوعة على الطريقة الصينية على مدى عشرة أيام في أرجاء مدينة دبي، ما يعزز مكانة دبي كواحدة من أفضل الوجهات عالمياً للاحتفال برأس السنة الصينية الجديدة.