حمّى التحرش الجنسي تضرب مصوّر موضة شهيراً

اتهمت نساء عدة مصور #الموضة الفرنسي باتريك دومارشولييه بالتحرش الجنسي، على ما جاء في شهادات نشرتها صحيفة "بوسطن غلوبز".

وذكرت الصحيفة خصوصاً مساعدة سابقة للمصور البالغ 74 عاماً. وأوضحت هذه الأخيرة طالبة عدم الكشف عن اسمها، أنها أذعنت لتحرشه الملحّ مخافة أن تعرض مستقبلها المهني للخطر في حال استمرت بالرفض.

وقالت إنها طلبت فوراً من المديرة الفنية لمجموعة "كونديه ناست" آنا وينتور ألا تدع المصور يعمل مع عارضات أزياء شابات. وذكرت صحيفة "بوسطن غلوبز" كذلك حالة ست نساء أخريات يتهمن المصور الفرنسي بالتحرش الجنسي.

وروت إحداهن أن المصور وضع يده على مكان حسّاس، وأخرى أنه أمسك بصدرها.

وفريق "غلوب سبوتلايت تيم" مؤلف من ستة صحافيين استقصاء يكملون ما بدأه فريق كشف في العام 2002 كيف أن سلطات الكنيسة الكاثوليكية في #الولايات_المتحدة تسترت على انتهاكات جنسية ارتكبها نحو 90 كاهنا في بوسطن وضواحيها على مدى عقود.

وشكلت هذه القضية أساساً لفيلم "سبوتلايت" الذي نال جائزة #أوسكار أفضل فيلم في العام 2016. ويتهم تحقيق الصحيفة مصورين آخرين من بينهم سيث سابال واندريه باسوس.

ومنذ انكشاف فضيحة هارفي واينستين، اتهم عدة مصورين كبار بالتحرش الجنسي، ولا سيما بروس ويبر وتيري ريتشاردسون وماريو تيستينو.

وقد أعلن زبائن عدة لهم ولا سيما مجموعة كونديه ناست علنا أنهم لا يرغبون التعامل معهم بعد الآن.