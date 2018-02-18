إيما واتسون تتبرع بمليون جنيه استرليني لضحايا التحرش

تبرّعت الممثلة البريطانية #إيما_واتسون بمليون جنيه استرليني لحملة جديدة تهدف لمساعدة #ضحايا_التحرش_الجنسي، بحسب صحيفة الاندبندنت، اليوم الأحد.

ويأتي تبرع نجمة سلسلة أفلام "هاري بوتر" لمؤسسة "المساواة والعدل البريطانية" بعد أن وقعت نحو 200 نجمة بريطانية وإيرلندية على رسالة مفتوحة تدعو لوضع حد للتحرش الجنسي في أماكن العمل.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن واتسون (28 عاماً) تعتبر من أوائل المتبرعين للحملة، التي أطلقتها 190 امرأة وقّعن على الرسالة، إلى جانب 160 ناشط وأكاديمي وكذلك عدد من العاملين في المؤسسات الخيرية.

ومن الممثلين الموقعين على الرسالة التي نشرت على موقع "ذا أوبزيرفر The Observer" إلى جانب واتسون، كاري موليغان، وجيما تشان، وإيما تومسون، وكيرا نايتلي، والإيرلندية، سيرشا رونانن بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وذكرت الرسالة أن حفل توزيع جوائز "بافتا"، الذي يقام، اليوم الأحد، هو وقت للاحتفال بهذه اللحظة الهائلة من التضامن والوحدة عبر الحدود من خلال التعاون لجعل هذه الحركة دولية.

وخلصت إلى القول: "دعونا نجعل عام 2018 نهاية للتحرش و #الاعتداء_الجنسي ".