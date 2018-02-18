مأساة مروعة.. انفجار يطيح فندقاً بأكمله خلال حفل زفاف

لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم إثر انفجار خزّان غاز في فندق، غرب #الهند، خلال حفل زفاف، بحسب الحصيلة التي قدّمتها السلطات الأحد.

وانتشلت 9 جثث، السبت، من تحت الأنقاض و9 أخرى الأحد، من بينها عدة جثث تعود لأطفال، بحسب ما صرح غوراف غويال، أحد المسؤولين في منطقة أجمير في ولاية #راجستان، كما أصيب 5 أشخاص بحروق شديدة.

وتسبب #انفجار خزّان الغاز بانهيار #الفندق المؤلّف من ثلاثة طوابق بالكامل تقريبا خلال انعقاد حفل الزفاف. ووقع الحادث، بحسب شهود، عندما كان الطاهي يحاول أن يملأ قارورة الغاز.

والحوادث من هذا النوع سائدة في الهند، حيث غالبا ما يتم التغاضي عن تطبيق معايير السلامة، لكن حصيلة الضحايا لا تكون عادة مرتفعة لهذه الدرجة.