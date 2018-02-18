عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

مأساة مروعة.. انفجار يطيح فندقاً بأكمله خلال حفل زفاف

المصدر: أجمير (الهند) - فرانس برس
رابط مختصر

لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم إثر انفجار خزّان غاز في فندق، غرب #الهند، خلال حفل زفاف، بحسب الحصيلة التي قدّمتها السلطات الأحد.

وانتشلت 9 جثث، السبت، من تحت الأنقاض و9 أخرى الأحد، من بينها عدة جثث تعود لأطفال، بحسب ما صرح غوراف غويال، أحد المسؤولين في منطقة أجمير في ولاية #راجستان، كما أصيب 5 أشخاص بحروق شديدة.

دمار في موقع الانفجار دمار في موقع الانفجار
جانب من الفندق عقب انهياره جانب من الفندق عقب انهياره

وتسبب #انفجار خزّان الغاز بانهيار #الفندق المؤلّف من ثلاثة طوابق بالكامل تقريبا خلال انعقاد حفل الزفاف. ووقع الحادث، بحسب شهود، عندما كان الطاهي يحاول أن يملأ قارورة الغاز.

والحوادث من هذا النوع سائدة في الهند، حيث غالبا ما يتم التغاضي عن تطبيق معايير السلامة، لكن حصيلة الضحايا لا تكون عادة مرتفعة لهذه الدرجة.

كلمات دالّة

#الهند, #راجستان, #انفجار, #الفندق

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر