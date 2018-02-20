بالفيديو.. "صنع في فرنسا صنع بحب"

يشهد #معرض_ Gulf_Food في #دبي هذا العام مشاركة فرنسية جديدة تسلط الضوء على أحدث #المنتجات_الفرنسية بعنوان "صنع في فرنسا صنع بحب".

وتصدر فرنسا إلى منطقة الشرق الأوسط مواد غذائية بنسبة تتعدى 3.4% بقيمة تصل إلى 2.2 مليار دولار أميركي، وتأتي كل من السعودية والإمارات في مقدمة الشركاء بالمنطقة.

وتفوح #رائحة_الخبز المحمص لتنقلك إلى صباحات #باريس الباردة وأزقتها وجاداتها متخطية حدود الجناح الفرنسي في معرض Gulf Food في دبي كما تخطت أطباقها حدود فرنسا بشهرتها ولذة طعمها.

جولة سياحية في أرجاء #المطبخ_الفرنسي العريق يتيحها الجناح الفرنسي في المعرض لتناول حلواها الشهية التي باتت معلما من معالم البلاد كـ #المكرون بألوانها ومذاقاتها المختلفة و #حلوى_المادلين التي تعود أصولها إلى شرق فرنسا.

ويقول لودوفيك بوي - سفير فرنسا لدى الإمارات في هذا الصدد: يهمنا أن يدخل المطبخ الفرنسي في منطقة الخليج فهو محبب هنا وخاصة في السوق السعودي، نحرص على المشاركة الدائمة في هذا المعرض منذ سنوات طويلة خاصة أن كل العالم يجتمع هنا في دبي وهي فرصة لتبادل الثقافات وعرض منتوجاتنا للغير.

أرقى المعاهد الفرنسية المتخصصة في فنون الطهي منذ عام 1895 " كوردون بلو "يعرض آخر ابتكاراته في فنون الطهي فلطالما اشتهر المطبخ الفرنسي بتنوعه وتعدد نكهاته، وربما يكون العنصر الأكثر إبهارا الطريقة الدقيقة التي تعني بالتفاصيل في طهيها وعند تقديمها.

ريما الحبل -طاهية في مدرسة متخصصة في تعليم الطهي تقول إن الإسكالوب جزء مهم من الأطباق الفرنسية خاصة في مناطق الجنوب لتوفر الأسماك بكثرة، هناك اختلاف ما بين أطباق الشتاء والصيف في المطبخ الفرنسي، ويتم استخدام تقنيات ومكونات تقليدية في الطبخ مع إضافة نكهات حديثة عليها.

الخبز الفرنسي الطويل أو ما يعرف بالباغيت الذي يسعى الخبازون الفرنسيون إلى إدراجه في قائمة اليونسكو للكنوز الثقافية تفنن الخبازون في المعرض في تقديمه بمذاقات مختلفة.

ويفصح بريفائيل- خباز فرنسي في هذا الشأن قائلا السر في صنع الباغيت يكمن في الطحين الفرنسي فهو يلعب دورا مهما فأنت تعلمين أن مكوناته بسيطة من الطحين، الماء، الخميرة، الزيت.

حاول 70 عارضا تقديم كل ما هو جديد في عالم المأكولات من المثلجات بنكهات غربية كالكرفس وحبة البركة وحلاوة الطحينية بعيدة تماما عن النكهات المتعارف عليها يمكن تذوقها واكتشاف المزيد من أسرار المطابخ الأخرى في المعرض المستمر حتى الـ 22 من الشهر الجاري.