انهال عليها بالضرب بمزهرية.. فأرداها قتيلة

أقدم مواطن مصري الجنسية على قتل زوجته الجزائرية بطريقة بشعة، داخل شقتها بمدينة مستغانم شمال #الجزائر، بعد أن انهال على رأسها بالضرب بواسطة مزهرية كبيرة الحجم، قبل أن يعتدي على جدتها التي حاولت التدخل للدفاع عنها ويحيلها إلى قسم الإنعاش.

ووقعت الجريمة مساء الاثنين، في شارع بوعزة عبد القادر بمدينة مستغانم، أين كان يتواجد الزوج في إجازة لزيارة زوجته التي وضعت حملها قبل شهرين، فاندلع خلاف بسيط بينهما، قبل أن يتطور إلى مشهد دموي عقب إقدامه على ضربها بمزهرية كبيرة تستعمل للزينة على مستوى الرأس. ولم تستطع الضحية مقاومة حدة ضرباته، فلقيت حتفها في عين المكان، في حين تعرضت جدتها إلى جروح بليغة على مستوى الرأس عقب محاولتها التدخل لفك الصراع بينهما، استوجب نقلها إلى مستشفى المدينة حيث تتواجد تحت الرعاية المركزة بغرفة الإنعاش.

وذكر بيان مصالح الأمن بمستغانم أنه تم إيقاف المشتبه فيه زوج الضحية المدعو/ م.ع.ع.ع.م، البالغ من العمر 34 سنة، حيث ضبط بحوزته أداة الجريمة المتمثلة في مزهرية كبيرة الحجم من مادة الرخام.