بالصور.. عقرب بطبق فول في مدينة للطالبات بأسيوط

واقعة غريبة جرت فصولها بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة أسيوط جنوب مصر.

الواقعة الغريبة بدأت عندما اكتشفت طالبات المدينة الجامعية عقربا في طبق فول ضمن وجبة العشاء التي تم صرفها لهن، وعلى الفور تقدمن بشكوى لإدارة الجامعة للتحقيق، فيما تم إخضاعهن للكشف الطبي.

وقال مصدر مسؤول بالجامعة إنه لم يتم رصد أي إصابات بين طالبات المدينة خاصة مبنى "3" الذي شهد الواقعة.

من جانبه، قال عرفة أبو العلا، مدير عام المدن الجامعية، إنه تم إيقاف صرف وجبة "الفول" اعتباراً من نفس اليوم، واستبدالها بوجبات أخرى مكونة من بعض أنواع الجبن والمربى والبيض.

وقرر الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة، فتح تحقيق في الواقعة والحصول على عينة من وعاء الفول بالمطعم، وتحليل العينات تمهيداً لتحديد المتورطين ومعاقبتهم.