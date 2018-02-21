بالفيديو.. رجل يُضحي بحياته من أجل إنقاذ كلبه

ضحى رجل أميركي بحياته من أجل إنقاذ كلبه الذي نجا بالفعل، لكن صاحبه الوفي وهو رجل يبلغ من العمر 67 عاماً فارق الحياة وودع العالم فداءً لذلك الكلب.

وفي تفاصيل الواقعة التي بثتها شبكة "سي بي إس - سان فرانسيسكو" الأميركية فإن الرجل الذي لم تكشف السلطات عن هويته سقط من ارتفاع 500 قدم وتوفي على الفور عندما كان يحاول إنقاذ كلبه في مدينة "دالي" بولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث كان الكلب قد هرب منه في منطقة وعرة.

وحدثت الواقعة عندما أفلت الكلب من صاحبه فما كان من الرجل إلا أن طارده لمنعه من الوقوع في الهاوية أو الاقتراب من حافتها، إلا أن الرجل ذاته انزلق الى تلك الهاوية الخطرة وفارق الحياة.

وبحسب الفيديو الذي بثته محطات تلفزيون أميركية، وحصلت "العربية.نت" على نسخة منه، فقد شوهد الكلب يقف في المكان الذي فقد فيه صاحبه وينبح هناك بحزن شديد، في مشهد واضح يؤكد أن الكلب كان حزيناً ومدركاً لما يدور حوله وكان وفياً للرجل الذي كان هو الآخر وفياً له وضحى بحياته من أجل الحفاظ عليه.

وتقول وسائل الإعلام الأميركية إن المنطقة التي وقع فيها الحادث كثيراً ما يرتادها الناس للمشي مع كلابهم، حيث توجد فيها أماكن ترغب بها وتحبها الكلاب.