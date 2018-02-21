شاهد أميركياً حاول حرق نفسه داخل قطار بشيكاغو

أظهر فيديو نشره موقع ABC الأميركي رجلاً في الثامنة والعشرين من عمره، يُزعم بأنه كان يحاول إشعال النار في جسده، وذلك داخل مقصورة قطار في #شيكاغو.

ويعاني الرجل حالياً بحسب الموقع من حروق من الدرجة الثالثة، ويواجه تهماً بحرق ممتلكات عامة عمداً والاعتداء على #رجال_الشرطة ومسؤولي النقل العام.

الرجل يدعى ديفيد فيرجسون، وقالت الشرطة عنه إنه قام في البدء برش #مادة_رغوية على شخص بالقطار، ومن ثم قام بمحاولة حرق نفسه وما حوله من مقاعد بعربة القطار.

وقد حدثت الواقعة في حوالي الساعة الخامسة و18 دقيقة مساء، يوم الخميس 18 يناير الماضي ولكن لم يكشف عن الفيديو إلا يوم الأربعاء 21 فبراير.

كذلك من ضمن التهم الموجهة للرجل حرق أحذية ضباط الشرطة.

هدد بقتل نفسه

وقالت امرأة في الـ 26 من عمرها كانت على متن القطار، إن فيرجسون قام برشها بمادة كيميائية، وقد حسبتها طلاء، قبل أن تقوم بالضغط على جرس تنبيه بالقطار لاستدعاء المسؤولين.

ووقتها كان القطار مسرعاً قبل أن يتوقف في المحطة، مع وصول رجال الشرطة الذين وجدوا أن النيران قد بدأت في الاشتعال بالعربة، بحسب صحيفة شيكاغو تربيون.

وقد أدى تدخل بعض موظفي هيئة #شيكاغو للنقل العام الذين كانوا على متن القطار قبل وصول الشرطة، إلى مواجهات مع الرجل، الذي قام أيضا برش جسده بمادة سائلة، تمهيداً لإشعاله في حين كان يهدد بقتل نفسه.

الإصابات والأضرار

بالفعل اشتعلت النيران في الوقت الذي توقف فيه وهرعت #الشرطة لمقاومة الرجل والسيطرة على الوضع، بإخماد النيران واعتقال فيرجسون.

ونقل ضابط شرطة من شيكاغو إلى المستشفى في #ايلينوى حيث أصيب في كتفه، وأيضا نقلت الشرطة موظفاً من هيئة النقل إلى المستشفى كان قد تضرر من دخان النار.

ولم يصب أي من الركاب، في حين أصيب #فيرجسون نفسه بحروق من الدرجة الثالثة. وقد قدرت الخسائر في القطار بـ 10 آلاف دولار.