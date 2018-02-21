شاهد ماذا فعل هذا الرجل بامرأة عندما أغضبته!

يواجه رجل من #ولاية_نيوهامبشير الأميركية اتهاماً بالاعتداء على امرأة ودفعها إلى الأرض بطريقة بشعة أمام الملأ، حيث رصدته كاميرا في الطريق العام.

ورمى الرجل بالمرأة إلى كومة من الثلج وهو يخرج من سيارته، في حالة من الغضب، في حين قال إن تصرفه كان مجرد دفاع عن النفس.

وقد اعتقلت الشرطة الرجل، ويدعى ريكاردو مونتانيز (28 عاماً) وهو من هدسون، حيث وقعت الحادثة بشارع #امهيرست وطريق هنرى بوركي السريع يوم الأحد الماضي.

وذكرت الشرطة أن المشهد وقع بعد حادث طفيف بين سيارتين في الموقع، وقالت إنه تم أخذ أقوال الشهود ومراجعة الفيديو لمعرفة دواعي ما حدث بالضبط.

رواية المرأة

وقد غادرت المرأة كما يظهر في الفيديو سيارتها – على ما يبدو بعد الحادثة الطفيفة – وذهبت لتتكلم مع الرجل السائق في السيارة الأخرى، الذي لم يمنحها فرصة للحديث وقام بدفعها على الشارع بكلتا يديه وبطريقة وحشية، استنكرها الذين شهدوا الواقعة.

وتقول جنيفر #نيدهام الشاهدة على ما جرى: "عندما رأيت أنه تم دفعها على الأرض، لم أصدق ما يحدث، هل وقع ذلك فعلاً؟!" معقبة: "هذا أمر محزن جدا."

وتقول المرأة التي تعرض للاعتداء في رسالة بالبريد الإلكتروني لمحطة تلفزيونية محلية إن مونتانيز تعمد الرجوع للخلف ليصدم سيارتها، وعندما خرجت لتطلب منه عدم التحرك من التقاطع، قام بفعله هذا.

وقالت: "لقد خرج ودفعني بهذه الطريقة التي أفقدتني توازني فسقطت أرضاً".

رواية الرجل

لكن مونتانيز يصر على أن المرأة كانت تستخدم منبه السيارة بطريقة مزعجة وباستمرار وتزاحمه من الخلف بسيارتها ماركة #تويوتا بريوس.

وقال: "لم تكن لترفع يديها عن البوري (المنبه) وكأنه بوق، وتكاد تلتصق بسيارتي".

وأضاف: "ومن ثم بجنونها أدت لحدوث التصادم بيننا.. ومن ثم جاءت إلى سيارتي وضربت على الزجاج بعنف، قبل أن تفتح الباب".

وقال متسائلاً: "ماذا كنت سأفعل، سوى أن أدافع عن نفسي، فقد كانت في غاية العصبية، وتوقعت أنها سوف تضربني".

اعتراف بالخطأ وعدم اعتذار!

وقد اعترف الرجل على أي حال بخطئه، لكنه رفض الاعتذار للمرأة، وقال: "من المؤسف أن ذلك حدث.. أتمنى لو أنه لم يحصل بهذه الطريقة.. كلانا لم يتصرف بالنحو الصحيح".

وتقول الشرطة إن #مونتانيز، الذي يواجه ما يصل إلى سنة واحدة وراء القضبان إذا أدين، أطلق سراحه بضمانة قدرها 5 آلاف دولار، ومن المتوقع أن يتم استدعاؤه في 22 مارس.