كاره اللبنانيين الذي قتل جاره بأميركا.. حُكم بالمؤبد

حكم القضاء الأميركي الثلاثاء، على رجل من أوكلاهوما بالسجن مدى الحياة من دون إمكان الخروج المبكر بعد إدانته بالقتل العمد بحق جاره المتحدر من أصل لبناني.

وكان ستانلي ميجورز أدين في مطلع الشهر الحالي بالقتل العمد بعد أن أطلق النار على جاره في #تولسا بسبب كرهه للأصل اللبناني لجاره.

وقُتل #خالد_جبارة (37 عاماً) أمام منزل أسرته في آب/أغسطس 2016 بعد دقائق فقط على إبلاغه الشرطة بأن جاره يهدده بمسدس.

وقال الادعاء إن ميجورز كان ضايق أسرة جبارة على مدى سنوات ونعت أفرادها بـ"العرب واللبنانيين القذرين".

ويتحدر جبارة من عائلة مسيحية هاجرت من لبنان قبل عقود هربا من الحرب الأهلية.

وادعى الدفاع أن ميجورز مريض عقليا و"كان يخشى أن يتعرض له المسلمون بالأذى بسبب ميوله الجنسية". إلا أن الادعاء طالب القاضي بعدم إبداء أي رحمة لأن ميجورز لم يظهر أي ندم على أفعاله.

ويعتزم محامي ميجورز الطعن في الحكم.