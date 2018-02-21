كلبة كادت تصوّت على اتفاق للتحالف مع ميركل!

اضطر حزب ألماني للتصريح بأنه لن يسمح لكلبة عمرها ثلاث سنوات بالتصويت على اتفاق للدخول في ائتلاف مع المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا #ميركل، وذلك على الرغم من أن الكلبة تحمل بطاقة عضوية الحزب.

وكانت صحيفة "بيلد" الأوسع انتشاراً في البلاد نشرت يوم الثلاثاء صورة لكلبة تدعى ليما لونها أبيض وبني وتضع وشاحاً أحمر في إشارة إلى لون الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني. وكتبت الصحيفة تحت الصورة تعليقاً يقول "يمكن لهذه الكلبة التصويت على الائتلاف الكبير".

وتحدثت بيلد عن كيفية حصول الكلبة ليما على بطاقة عضوية الحزب بعد أن تقدمت الصحيفة بطلب عضوية بالنيابة عن الكلبة في السادس من شباط/فبراير. وتضمنت التفاصيل الشخصية في الطلب النوع وورد في خانة الوظيفة أنها عاطلة عن العمل وعمرها 21 سنة وهو ما يعادل ثلاث سنوات في عمر #الكلاب.

وقال متحدث باسم بيلد في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني "لا يتعلق الأمر بالكلبة ليما بل كيف أثبتنا نحن في بيلد أنه من الممكن بسهولة استخراج بطاقات عضوية الحزب الديمقراطي الاشتراكي وبالتالي التصويت". وأضاف "بوسع من يريدون التلاعب في التصويت بشأن الائتلاف الكبير التحايل بنفس الطريقة".

ويحق لكل أعضاء الحزب #التصويت في اقتراع يتم عن طريق البريد، وبدأ يوم الثلاثاء وينتهي في الثاني من آذار/مارس، للتعبير عن رأيهم في اتفاقية ائتلافية في ألمانيا قد تحدد مستقبل ميركل.

وإذا رفض أعضاء الحزب الاتفاق فلن يتمكن من تقاسم السلطة مع المحافظين ومن المرجح حينئذ إما إجراء انتخابات جديدة أو تشكيل حكومة أقلية.

واضطرت أندريا ناليس التي من المتوقع أن يقع عليها الاختيار لتولي زعامة الحزب في نيسان/إبريل، للرد على سؤال من بيلد حول ما إذا كان من الممكن التلاعب في التصويت.

وقالت ناليس "لا يسمح للكلاب بالتصويت" مضيفة أن الحزب سيبحث اتخاذ خطوات قانونية إذا تبين وقوع تحايل فيما يتعلق بهوية أحد الأعضاء.