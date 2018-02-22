والدا ميلانيا ترمب.. يحصلان على "الغرين كارد"

تلقى والدا السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترمب الغرين كارد "البطاقة الخضراء" وفي طريقهما ليصبحا مواطنين أميركيين.

وقد أكد ذلك مايكل وايلدز، محامي الهجرة في نيويورك، لصحيفة واشنطن بوست، قائلاً: "يمكنني أن أؤكد أن والدي السيدة ترمب يدخلان – الآن - بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة كمقيمين دائمين".

ورفض المحامي أن يحدد كيف ومتى حصل كل من فيكتور وأميليا كنافس، وهما من سلوفينيا، على البطاقات الخضراء.

وقد تصاعدت أسئلة حول وضعية هجرة الزوجين، في الوقت الذي يفرض فيه ترمب قيوداً على المهاجرين.

وقد رفض متحدث باسم البيت الأبيض التعليق على الخبر.

وقالت الناطقة باسم ميلانيا ستيفاني غريشام في وقت سابق لصحيفة واشنطن بوست: "لا أعلق على والديها لأنهما يعيشان حياة خاصة ولا يشكلان جزءاً من الإدارة الحكومية".

ويبلغ والد ميلانيا ترمب، فيكتور كنافس، من العمر 73 عاماً، وهو عضو سابق في الحزب الشيوعي اليوغوسلافي، وسبق له أن عمل كسائق وتاجر سيارات في سلوفينيا، في حين أن والدتها أميليا (71 عاماً)، كانت عاملة في مصنع للنسيج.

وقد دخلت ميلانيا الولايات المتحدة لأول مرة في تأشيرة زيارة عام 1996 وحصلت على البطاقة الخضراء عام 2000 ومن ثم الإقامة الدائمة في 2001 ثم تزوجت من ترمب عام 2005 لتصبح مواطنة في العام التالي.