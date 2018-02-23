بالصور.. ورم قياسي لشاب هندي و"رأسان بواحد"

طوى شاب هندي الخميس صفحة مؤلمة في حياته، بعد أن استأصل الأطباء من رأسه ورماً قد يكون الأكبر على الإطلاق.

فقد استأصل جراحون هنود الخميس ورماً قياسيًا وزنه كيلوغرامان من دماغ سانتلال بال.

وأجريت العملية للمريض وهو تاجر في الحادية والثلاثين، في 14 فبراير.

"رأسان بواحد"

وتعليقاً على العملية الجراحية، قال الأطباء في مستشفى "بيل نير" في بومباي إن الورم كان كبيراً وناتئاً "بحيث كان يبدو أن للرجل رأسين الواحد فوق الآخر".

من جهته، قال رئيس قسم جراحة الأعصاب تريموتري نادكارني لوكالة فرانس برس "كانت عملية ملفتة وصعبة للغاية". وأوضح أن العملية استمرت سبع ساعات وتطلبت استخدام 11 وحدة دم.

وكان وزن الورم 1,87 كيلوغرام وهو الأكبر الذي يستأصل بنجاح مع عدم وفاة المريض خلال العملية على ما جاء في بيان صادر عن المستشفى.

إلى ذلك، أوضح الجراح، قائلاً: "قبل العملية كان المريض يعاني من شح في النظر لكن أتوقع الآن أن يتحسن بصره".

وأشار المستشفى إلى أن المريض يتعافى بطريقة مرضية ويسير ويأكل بطريقة طبيعية.