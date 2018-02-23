صور.. دبي تعرض النموذج الأولي لـ"هايبرلوب" فائق السرعة

أعلن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي مطر الطاير، أن الهيئة ستعرض خلال مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار، عن النموذج الأولي لتصميم قطار "هايبرلوب"، الذي يعرض لأول مرة في العالم، بالتعاون مع شركة "فيرجن هايبرلوب ون"، كما ستعرض الهيئة حزمة من المبادرات مثل وحدات التنقل ذاتية القيادة، ومؤشر الابتكار في التنقل الحضري.

وقال الطاير إن مبادرة "هايبرلوب" تعد ضمن مبادرات الهيئة، في إطار برنامج مسرعات دبي المستقبل، حيث قطعت الهيئة مع شركة فيرجن هايبرلوب ون، شوطاً كبيراً في دراسة جدوى المشروع من الجوانب الفنية والهندسية والاقتصادية، وتحديد الخطوط التي يمكن لتقنية هايبرلوب أن تعمل عليها، وصولاً إلى تصميم النموذج الأولي لقطار "هايبرلوب" الذي يعرض لأول مرة في العالم.

وتتميز تشطيباته الداخلية بالفخامة والرفاهية، وجرى تزويده بأحدث تقنيات وسائل بث وعرض المعلومات والمواد الترفيهية، كما زود بمقاعد من الجلد، وتستخدم تكنولوجيا "هايبرلوب" نظام الدفع الكهرومغناطيسي لتسريع نقل الركاب والبضائع، وذلك من خلال أنبوب فارغ من الهواء، وصمم النظام بحيث يساعد على رفع المركبة عن المسار بشكل بسيط داخل الأنبوب وتحركها بسرعة تصل إلى 1200 كيلومتر في الساعة، حيث يمكن للقطار قطع المسافة بين دبي وأبوظبي في 12 دقيقة، ويمكنه نقل 10 آلاف راكب كل ساعة في الاتجاهين.

وأكد أن تكنولوجيا "هايبرلوب" ستؤثر، عند تطبيقها مستقبلاً، في جانب تخطيط المدن وتوفير مساحات المواقف، حيث ستتغير خريطة انتقال الركاب بين الوجهات المختلفة داخل المدينة، وكذلك بين المراكز اللوجستية كالمطارات والموانئ، كما أنها ستغير منظومات الشحن.

وأوضح أن الهيئة ستعرض، خلال فعاليات شهر الإمارات للابتكار، مشروع وحدات التنقل ذاتية القيادة التي أعلنت الهيئة بدء اختباراتها الأولية في القمة العالمية للحكومات، وتعد هذه الوحدات الأولى من نوعها في العالم، وجرى تصميمها لقطع مسافات قصيرة ومتوسطة، في مسارات معينة ومحددة، وذلك باقتران الوحدات مع بعضها، خلال فترة تراوح بين 15 و20 ثانية، وانفصالها عن بعضها بناءً على وجهات الركاب خلال خمس ثوانٍ، وتستخدم وحدات التنقل ذاتية القيادة كاميرات وتقنية الكهروميكانيكية، للقيام بعمليات الاقتران والانفصال.