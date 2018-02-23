فريق مصري يفوز على منافسه بنتيجة لم تحدث بالعالم

أثارت #واقعة غريبة الشبهات والشكوك في #مصر، حيث فاز فريق لكرة القدم على منافسه بـ 21 هدفا مقابل لا شيء، وصعد للدرجة الأعلى في الدوري.

وشهد دوري الدرجة الرابعة في منطقة الغربية فوز فريق سند بسط على عمال طنطا الذي اتهم بتفويت المباراة كي يصعد الفريق الفائز لدوري القسم الثالث على حساب فريق محلة مرحوم الذي كان متعادلا في النقاط مع الفريق الفائز، ويتفوق بفارق الأهداف بـ١٩هدفا.

وتقدم مسؤولو فريق محلة مرحوم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة، واتهموا الفريق الخاسر بتفويت المباراة لمساعدة الفريق المنافس على الصعود.

كما أكدوا في شكواهم أن نتيجة مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز #الفريق المنافس على الفريق الخاسر بهدفين مقابل هدف فقط، فيما انتهت نتيجة المباراة الأخيرة بينهما بنتيجة غريبة لم تحدث في أي مسابقة رياضية في العالم.

وطالب مسؤولو نادي محلة مرحوم #اتحاد_الكرة بالتحقيق مع المسؤولين بالفريقين و#حكم_المباراة الذي كان يجب عليه إيقاف المباراة.

من جانبه، قرر اتحاد الكرة عدم اعتماد نتيجة المباراة، وإحالة المسؤولين في الناديين للتحقيق.