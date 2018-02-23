هدية مشبوهة إلى الأمير هاري وخطيبته.. و"جريمة كراهية"

استقبل الأمير هاري وخطيبته مطلع الأسبوع هدية مشبوهة على ما يبدو. وأعلنت الشرطة البريطانية أنها تجري تحريات تتعلق بإرسال طرد يحتوي على مادة غريبة إلى أحد قصور العائلة المالكة موجها، حسبما ذكرت وسائل إعلام، إلى الأمير هاري وخطيبته الأميركية ميجان ماركل.

وقالت شرطة العاصمة في بيان إن ضباط مكافحة الإرهاب يتعاملون أيضاً مع خطاب مرفق بالطرد على اعتبار أن الأمر جريمة كراهية عنصرية.

وأرسل الطرد إلى قصر سانت جيمس الاثنين وأكدت الشرطة لاحقا أن المادة التي عثر عليها به لا تبعث على الريبة.

في حين كشفت صحيفة ذا لندن إيفنينج ستاندرد أن الطرد وجه إلى الأمير هاري والممثلة ماركل المقرر أن يتزوجا في مايو. وقالت متحدثة باسم الأمير إنهما ليس لديهما تعليق على هذه التقارير.

وفي توبيخ وجهه مكتبه لوسائل الإعلام عام 2016 لتدخلها في حياة خطيبته، أشار الأمير هاري إلى عنصرية التعامل مع ماركل المولودة لأب أبيض وأم أميركية من أصول أفريقية.

ومن المقرر أن تقام مراسم زفاف هاري، الابن الأصغر لولي العهد الأمير تشارلز، وماركل التي اشتهرت بدورها في المسلسل التلفزيوني الأميركي (سوتس) في 19 مايو أيار بقصر وندسور.

كما يتوقع أن تسير عربة تجرها الخيول بالعروسين في البلدة وسط توقعات بتشديد الإجراءات الأمنية بعد أن شهدت بريطانيا أربعة هجمات إرهابية العام الماضي.