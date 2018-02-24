محمد بن راشد يعلن عن وظيفة بمليون درهم.. هذه شروطها

أعلن الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة #الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، #حاكم_دبي، اليوم السبت، عن وظيفة بمكافأة تصل قيمتها إلى مليون درهم إماراتي.

ونشر محمد بن راشد صورة في حسابه في موقع التغريدات الصغيرة "تويتر" تتضمن شروط هذه الوظيفة وجاءت كالتالي: "مطلوب للعمل معنا في 2018 وظيفة صانع أمل، وجنسيته عربي، وغير محدد العمر، ويكون له تاريخ في العمل الخدمي والإنساني كما أن لديه نظرة إيجابية للحياة ويتقن لغة العطاء قراءة وكتابة".

مطلوب للعمل معنا في 2018 pic.twitter.com/lGPht9ou8Z — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ٢٤ فبراير، ٢٠١٨

ويأتي هذا الإعلان ضمن مبادرة "صناع الأمل" التي أطلقها محمد بن راشد وفاجأ الجميع العام الماضي بتتويج خمسة صناع أمل بلقب "صانع الأمل الأول"، مؤكداً بأنهم كلهم أوائل وكلهم يستحقون اللقب، وما يقدمونه من أجل خير الإنسانية يجعلهم جميعاً منارات للعطاء يهتدي الناس بها.

وقدم الشيخ محمد مكافأة مالية بقيمة مليون درهم إماراتي لكل منهم، لتبلغ قيمة جائزة "صناع الأمل" خمسة ملايين درهم إماراتي، لتكون جائزة العطاء الأغلى من نوعها في العالم.

وفازت المغربية نوال الصوفي بالجائزة الأولى لصناع الأمل العربي من بين 65 ألف مشارك من 22 دولة، جميعهم تنافسوا بمشاريع وأفكار تسهم في نشر الأمل في مجتمعاتهم.

ومنحت للصوفي تكريما لمبادرتها التي وصفت بـ"الإنسانية"، ولكونها مصدر لسعادة اللاجئين السوريين.

وقالت وسائل إعلام إماراتية إن الصوفي "كرست نفسها لإنقاذ اللاجئين الفارين إلى أوروبا عبر قوارب الموت، حيث ساهمت في إنقاذ أكثر من 200 ألف لاجئ".