أول دولة أوروبية نحو حظر ختان الذكور.. إلا لسبب وحيد

يبحث نواب دولة أوروبية مشروع قانون يحظر كافة أشكال ختان الذكور لغير ضرورة طبية، ما سيجعل #آيسلندا أول دولة أوروبية تفعل ذلك.

وصف عدد من القادة الدينيين في آيسلندا وأنحاء #أوروبا مشروع القانون هجوماً على الحرية الدينية.

ويعتبر مشروع القانون #ختان_الذكور مساوياً لختان الإناث، والذي يعاقب عليه القانون بالسجن لمدة قد تصل إلى ست سنوات.

وقالت النائبة سيليا دوغ غونارسدوتير عن الحزب التقدمي - تيار الوسط - والتي قدمت مشروع القانون هذا الشهر: "هذا (المشروع) يهدف بالأساس إلى عدم إلحاق أي أذى لا داعي له بالطفل".

القانون المقترح يصف الختان بأنه انتهاك لحقوق الإنسان "لأن الصبية لا يستطيعون إبداء موافقة عن دراية على تدخل بدني لا يمكن إلغاء أثره".

والختان ليس أمراً شائعاً في آيسلندا تلك الجزيرة الصغيرة في المحيط الأطلسي والتي يبلغ تعداد سكانها 340 ألف شخص.