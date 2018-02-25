سويسرا تعيد كلبة لأصحابها بألمانيا بعد فرار دام 6 أشهر!

أعيدت كلبة عثر عليها في #سويسرا على بعد 400 كيلومتر من منزل أصحابها في فرانكفورت الألمانية، بعد عملية #فرار استمرت 6 أشهر على ما ذكرت وسائل إعلام سويسرية.

وتلقت الكلبة "ربانزل" وهي من نوع الراعي الألماني عناية مكثفة في عيادة الطب البيطري في جامعة زيوريخ بعد العثور عليها في مطلع شباط/فبراير الماضي في وضع يرثى له على قارعة طريق سريع في شمال سويسرا.

وأعربت صاحبة الكلبة ياسمن ايريت-فاث المقيمة في فرانكفورت عن تأثرها الكبير لاستعادتها #الكلبة.

وأوضحت أن "ربانزل كانت تعرف فتح الأبواب ما سمح لها بالفرار خلال زيارة عند الطبيب البيطري في آب/اغسطس الماضي". وقالت مازحة "كادت تجد طريق العودة إلى المنزل. إلا أنها أخذت سبيلا طويلا بعض الشيء!" وخلال اختفائها نشرت بانتظام بيانات عن فقدانها.

وفقدت الكلبة الكثير من وزنها وخضعت لعمليات جراحية عدة في #زيوريح لمعالجة كسور وإصابات داخلية وكادت تنفق على ما ذكر الطبيب فيليب شمايرر لوكالة أنباء "ايه تي اس".

إلا أن وضعها استقر بعد أيام قليلة وراحت تأكل من جديد واستعادت قواها. وباتت الآن في وضع يسمح لها بالعودة إلى ديارها ومواصلة تعافيها على ما ذكرت الوكالة.