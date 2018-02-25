بالفيديو.. هنديات يضربن رجالا بالهراوات تعبيرا عن الحب!

احتشد مئات من الهنود والسائحين في بلدة بارسانا في شمال الهند، أمس السبت، للاحتفال بـ #مهرجان_هولي_للألوان.

ويحتفل هذا المهرجان السنوي، وهو #طقس_هندوسي قديم، ببدء الربيع ويعبر عن قيم الصفح وتجديد الصداقات وانتصار الخير على الشر.

وخلال الاحتفال ينشد رجال من قرية ناندجاون المجاورة أغنيات تستفز نساء بارسانا اللائي يحملن هراوات غليظة وينزلن بها "ضربا" على رؤوس هؤلاء الرجال الذين يجلسون مستسلمين في وضع القرفصاء على الأرض، ويحمون رؤوسهم بما يشبه الدروع.

وعلى مدار الأعوام يجذب هذا الاحتفال أعداداً أكبر من الناس من أنحاء البلاد، وكذلك من السائحين، الذين يتدفقون على البلدة للاستمتاع بهذا المهرجان النادر.

وقالت امرأة مشاركة في هذا الطقس الهندوسي تدعى فارشا "ليس عقابا. هذه طريقة تعبر بها جوبيان (النساء المسؤولات عن قطعان الأبقار) عن حبهن لكريشنا (إله في الهندوسية). كل مرة يلتقين معه يعبرن عن حبهن له بهذه الطريقة".