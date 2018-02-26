تعرض رئيس وزراء السويد لحادث.. والسبب عاصفة ثلجية

أعلن مسؤولون أن سيارة كانت تقل رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، انحرفت عن طريق سريع شمال #ستوكهولم خلال #عاصفة_ثلجية الاثنين، حيث اصطدمت بحاجز دون وقوع إصابات.

وقال الناطق باسم جهاز الأمن والاستخبارات السويدي (سابو)، المسؤول عن حراسة لوفين: "تعرض هيكل السيارة إلى بعض الأضرار دون أن يصاب أحد".

وكان لوفين في طريقة إلى مدينة أوبسالا، الواقعة على بعد 70 كلم شمال العاصمة، لإلقاء خطاب في مستشفى "أكاديمسكا" عندما وقع الحادث.

واستدعى جهاز "سابو" سيارة أخرى إلى الموقع لاستبدال المركبة التي تضررت وتمكن رئيس الوزراء بالتالي من مواصلة طريقه.

وكانت الأوضاع على الطرقات سيئة جراء التساقط الكثيف للثلوج. وفي وقت سابق الاثنين، أصيب عدد من الأشخاص بجروح طفيفة إثر حادث اصطدمت فيه أكثر من 20 سيارة على الطريق السريع ذاته.