شاهد كيف تغير شكل هذه السيدة بعد أن فازت بالملايين

أنفقت سائقة أجرة بريطانية مبالغ طائلة لكي تغير من مظهرها الأول الذي لم يكن يسعدها، لتصبح أكثر جمالاً، وذلك بعد فوزها في "يانصيب" قدره 4 ملايين جنيه استرليني.

وكانت ميليسا إيد (57 عاماً) قد فازت بالجائزة الكبرى على بطاقة خدش في ديسمبر الماضي، ما شجعها لأن تعمل على وجهها لتشعر بأنها "أصغر سناً وأكثر أنوثة".

وكانت السيدة نفسها قد ظهرت في الماضي كشخصية تلفزيونية في برامج الواقع، لكنها تقول إن أسنانها دمرت بالهرمونات.

وتبدو حياتها مختلفة جداً الآن، بعد أن أنفقت قرابة 30 ألف جنيه استرليني، على مختلف إجراءات المعالجة لتتخلص من التجاعيد وعلامات كبر السن.

وقد خضعت بالفعل للبوتوكس، وحشو الخد، وملء الشفاه، كذلك لإزالة "طبقات سطحية من الجلد"، ورفع الحاجب وحشوات تحت العينين لإزالة بقع سوداء.

وتحدثت ميليسا عن العلاج الذي كان إجراء غير جراحي، وقالت إنها أعطيت أقراص الديازيبام والكودين للمساعدة في تخفيف الألم.

وأوضحت أنه كان لها تجاويف حول منطقة الذقن تمت معالجتها تماماً وأن ذلك استغرق قرابة 6 أسابيع.

الخطيب المازح

وقال خطيبها، رايتشل ناسون، إن النتائج قد أحدثت فرقاً هائلاً وأن شكل وجهها تغير الآن تماماً.

وقال مازحاً: "أنتظر منها أن تجري عملية زراعة رأس كاملة لتكون في غاية السعادة تماماً".

ولدى ميليسا الآن برنامج مقبل للأسنان والمزيد من جعل الوجه أكثر أنثوية، وهي غير متأكدة، متى سوف تنتهي من كل ذلك.

وتقول: "كل ما أريده أن أصبح أكثر أنوثة وأصغر سناً".