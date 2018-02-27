بالصور.. أكبر مجسم لـ"ميكي ماوس" من الزهور بدبي

دخلت "دبي ميراكل جاردن"، وهي أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم، أمس الاثنين، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، مع كشفها الستار عن مجسم من الزهور والنباتات، بارتفاع 18 متراً، لإحدى أشهر الشخصيات الكرتونية في العالم، وهي شخصية "ميكي ماوس"، مع استعداد شركة "والت ديزني العالمية" للاحتفال بالذكرى الـ90، لظهور الشخصية للمرة الأولى.

وتم تنفيذ المُجسم بنحو 100 ألف نبتة وزهرة، روعي في اختيارها ملاءمة الألوان المميزة لشخصية "ميكي ماوس" الشهيرة، التي تعد من أبرز الشخصيات الكرتونية وأحبها إلى الأطفال على مر التاريخ، حيث تم استخدام البتونيا البيضاء والحمراء، والجرانيوم الأحمر والأبيض، والفيولا الصفراء، والزينيا، والمارجولد، والترنثيرا الخضراء، لتشكيل المجسم.

وتأتي هذه الخطوة في سياق عملية التطوير المستمرة للحديقة، وإمدادها بالعناصر التي تعزز مكانتها، كأحد مواقع الجذب السياحي المهمة في دبي، لما تتمتع به من مجسمات وتصميمات فريدة، أهلت الحديقة لدخول موسوعة الأرقام القياسية مرتين، قبل دخولها للمرة الثالثة هذا العام.

وأوضحت إدارة الحديقة أن المُجسم الجديد يزن نحو 35 طناً، وهو مدعم بسبعة أطنان من الحديد المُقوى، و50 طناً من القواعد الإسمنتية المقوّاة بحديد البناء، مشيرة إلى أن الموسم الجديد، واعتباراً من نوفمبر 2018، سيشهد إضافة مزيد من مجسمات الزهور لشخصيات «ديزني»، في إطار التعاون القائم مع الشركة العالمية.

هذا وتعدّ دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم وقد زارها العام الماضي 15.8 مليون زائر، وفقا لأرقام نشرها الأسبوع الماضي المكتب الإعلامي في دبي.