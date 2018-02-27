بالفيديو.. صوّر موته في بث مباشر على فيسبوك

لم يكن الموسيقي الأميركي Prentis Robinson، يتخيل أن لحظة احتفال بعيد ميلاده مباشرة على فيسبوك ستتحول إلى مأساة، لا بل حمام دم مرعب.

وفي التفاصيل التي ضجت بها مساء الاثنين والثلاثاء وسائل الاعلام الأميركية المكتوبة والمرئية، أن برنتيس كان يصور نفسه مباشرة على فيسبوك وهو يسير على طريق ريفي قرب منطقة وينغيت، الاثنين، أثناء الاحتفال بعيد ميلاده، حين ظهر شخص شاهراً مسدساً، ليفرغ 4 طلقات في جسده النحيل، ويرديه قتيلاً.

ويبدو أن برنتيس صور الثواني الأخيرة لحياته تزهق على يد شخص يرتدي سترة زرقاء.

وفي اللقطة المصورة، يظهر برنتيس وهو يقول: أنت على الهواء مباشرة"، مرارا بصوت هادئ، قبل أن تنطلق طلقات الرصاص في تتابع سريع.

Wingate Police identify suspect

in deadly

facebook Live shooting while celebrating his birthday

Prentis Robinson takes video of his own Murder

➥https://t.co/ZZiZBImJn6

➥https://t.co/S7EH2VnIXN — PsyberspaceSuperstar (@psybrspcsuprstr) February 27, 2018

من جانبها أكدت الشرطة الأميركية أنها تسعى لفهم ملابسات حادثة القتل، حيث قال المتحدث باسم مقاطعة ونيون كونتي، توني أندروود: "نحن نسعى وراء محاولة معرفة كل شيء"

في حين أفادت وسائل اعلام أميركية أن القاتل سلم نفسه إلى الشرطة.

يذكر أن برنتيس كان معروفاً لجهة إبلاغه الشرطة مراراً عن عمليات بيع أو تهريب مخدرات في نورث كاليفورنيا.



