بسبب تصريحات البلهارسيا.. السجن لشيرين عبدالوهاب 6 أشهر

قضت محكمة جنح المقطم في مصر بمعاقبة المطربة #شيرين_عبدالوهاب، بالحبس 6 أشهر بتهمة الإساءة للدولة وتكدير السلم العام، وذلك في واقعة تصريحاتها حول بلهارسيا النيل.

وقررت المحكمة تغريم المطربة 5 آلاف جنيه أيضاً، هذا ويحق للفنانة المصرية طلب الاستئناف.

وتعود الواقعة لنوفمبر الماضي، حيث أجرت نقابة الموسيقيين في مصر تحقيقاً مع المطربة شيرين عبد الوهاب بخصوص واقعة فيديو البلهارسيا، الذي أثار لغطا وجدلا كبيرا في مصر حيث ظهرت في فيديو أثناء حفلة سابقة في بيروت وهي تقول لأحد مشاهديها ابتعد عن مياه النيل، لأنها تتسبب في الإصابة بالبلهارسيا.

ووصفت شيرين من بثوا الفيديو بأنهم من المتربصين والمترصدين، مؤكدة أن فيديو الحفل بالكامل يثبت حسن نواياها وأفعالها وحقيقة مشاعرها وسلوكها تجاه وطنها.

وكانت نقابة الموسيقيين قد قررت إيقاف شيرين ومنعها من الغناء وتحويلها للتحقيق، بعد واقعة الفيديو، معتبرة أن ما بدر منها يعد سخرية واستهزاء غير مبررين من مصر.

وأكدت النقابة أن ما حدث من شيرين في الفيديو يسيء إليها وإلى جموع الشعب المصري، الذي رفض كل ما جاء على لسان المطربة.