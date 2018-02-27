بهذه الطريقة.. يتمكن طفلك من الكتابة بالقلم

يرى الأطباء أن الأطفال اليوم يجدون صعوبة في الإمساك بالأقلام بشكل صحيح، بسبب تعودهم على تقنية اللمس في الشاشات والهواتف الذكية.

ويجعل الاستخدام المتواصل للشاشات عضلات الأصابع ليست بالقوة الكافية للسيطرة على اتجاه أقلام الرصاص أو الجافة.

وقالت سالي باين، رئيسة قسم العلاج المهني للأطفال في مؤسسة قلب #إنجلترا في حديث لصحيفة الغارديان: "لم يعد الأطفال يأتون إلى المدارس في الوقت الراهن، بذات القدرات وقوة الأصابع التي كانوا يتمتعون بها قبل عشر سنوات".

وأضافت: "الأطفال يذهبون إلى المدرسة اليوم ويتم تقديم الأقلام لهم لكنهم لا يقدرون على التعامل معها بشكل جيد، لأنهم لا يمتلكون مهارات الحركة الأساسية في اليد والأصابع".

وتوضح: "لكي يتمكن الطفل من التحكم بالقلم يجب أن يكون لديه سيطرة على عضلات الأصابع، والأطفال يحتاجون المزيد لتطوير هذه المهارات".

اللعب بالمكعبات والدمى

ويرى الخبراء أن تزايد شعبية الأجهزة مثل الآي باد، يعني أن الأطفال يحصلون على فرص أقل لبناء العضلات في أيديهم.

ويشيرون إلى أن الأنشطة التقليدية مثل اللعب بمكعبات البناء والدمى، هي أفضل الحلول للمساعدة في بناء عضلات الأطفال.

والنتيجة الرئيسية أن العمل المبكر على الكتابة بشكل جيد من السنوات الأولى من عمر الطفل، له أثر على نواحي التعلم الأخرى.

غير أن باربي كلارك، وهى طبيبة نفسية للأطفال ومؤسسة وكالة أبحاث في مجال الأطفال والأسرة، قالت: "إن دور الحضانة كانت على دراية بهذه المشكلة، لكنها أصرت على استخدام التلاميذ لأقلام الرصاص والأقلام عامة إلى جانب التكنولوجيا الجديدة".