غرقت في حمامها..دبي تسلم جثمان النجمة كابور إلى ذويها

قررت السلطات في إمارة #دبي تسليم جثة النجمة البوليوودية، #سريديفي_كابور، التي توفيت نتيجة غرقها في حمام غرفتها عقب فقدانها الوعي، إلى ذويها، وذلك إثر انتهاء التحقيقات في القضية وإغلاقها.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على حسابه في تويتر: "قررت النيابة العامة لإمارة دبي تسليم جثمان الممثلة الهندية سريديفي كابور إلى ذويها اليوم (الثلاثاء) وذلك عقب انتهاء التحقيقات المتعلقة بحادث وفاتها وإغلاق ملف الحادث".

وأضاف نقلا عن النيابة العامة أن "قرار الإفراج عن الجثمان جاء بعد إتمام كافة التحقيقات والأمور الإجرائية المتبعة في مثل تلك الحوادث، للوقوف على كافة ملابساتها وضمان تحقيق العدالة في إطار القانون".

وكانت شرطة دبي أعلنت، الاثنين، أن تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة الممثلة جاءت نتيجة لغرقها في حمام غرفتها الفندقية عقب فقدانها الوعي.

وكانت عائلة النجمة البوليوودية أعلنت الأحد وفاتها في دبي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "برس تراست أوف إينديا" (بي تي آي).

وأوضحت الوكالة أن الممثلة البالغة 54 عاما أصيبت على ما يبدو "بأزمة قلبية" بعد مشاركتها في حفل زفاف أحد أقربائها مساء السبت في دبي.

وكانت الممثلة، واسمها الأصلي، شري أما يانغر أيابان، خطت خطواتها الأولى في مجال السينما في نهاية الستينيات وعمرها لا يتجاوز 4 سنوات.

ومثلت النجمة الهندية عشرات الأفلام من بينها "شاندني" و "مستر إينديا" و"موالي".