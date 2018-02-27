لغز.. طائرة غريبة حلّقت بسرعة فائقة بالأجواء الأميركية

قام موقع "The Drive" ببث "تسريبات صوتية" تكشف عدم التمكّن حتى اليوم من حل #لغز جسم غريب طائر حلّق في الأجواء الأميركية مؤخراً.

رغم أن الحادثة دارت وقائعها في سماء #أوريغون بأكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا إنه لم تفلح أي محاولات لاستكشاف هوية الطائرة التي حلقت بسرعة فائقة في أجواء الولاية الأميركية.

وتسبب ظهور #الجسم_الغريب في إحداث حالة ارتباك شديدة في مراكز وأبراج مراقبة الحركة الجوية بالولاية، حيث لم يمكن الاتصال به أو تتبعه بواسطة الأجهزة المتطورة تقنيا، بل إن تلك الواقعة استدعت استصدار أوامر بانطلاق طائرات مقاتلة من طراز F-15، بهدف الانتشار في سماء أوريغون واعتراض هذا الجسم الطائر الأبيض اللون.

والمقاطع الصوتية المسرَّبة التي تم نشرها مؤخراً تكشف مدى الارتباك الذي ساد الجميع لتحديد سر الجسم الغريب، ومحاولة تعقب مساره وكيف ظهر من حيث لا يدري أحد، ليثير حالة من الاضطراب بين الطيارين الذين كانوا يحلقون بطائراتهم في مساراتهم الجوية في هذا الوقت فوق اوريغون، ثم سادت الحيرة واكتنف الوضع مزيد من الغموض جراء اختفاء الجسم الطائر الغريب دون أن يترك أثرا على وجهته، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تفيد المعلومات بأنه لم يتم حتى اليوم حل لغز تلك "الرحلة الجوية المبهمة"، ولم يتم التمكن من تحديد هويتها منذ أن تم رصدها في تمام الساعة 4:30 مساءً يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

ساعات من الارتباك والتخبط

وتكشف المقاطع الصوتية، التي حصل عليها موقع "The Drive" وقام ببثها، عن ساعات من الارتباك سادت مراكز #المراقبة_الجوية بعد أن مرّ الجسم الغريب بسرعات رهيبة عبر جميع أنحاء سماء الولاية.

وحلّقت "الطائرة الغامضة" فوق Crater Lake باتجاه Willamette Valley بسرعة كبيرة على ارتفاع 37000 قدم عندما تم رصدها لأول مرة.

وبحسب التسجيل الصوتي، بعث مسؤول تشغيل الرادار بإنذار مثير للقلق في صيغة استفهامية قائلاً: "هل تعرف شيئا عن الهدف الذي يتحرك جنوب الحدود؟ إن الهدف برمز 0027 يتحرك بسرعة كبيرة على ارتفاع 37000".

وعقّب مركز مراقبة أوكلاند للمراقبة الجوية: "أنظر.. ما هذا الشيء!"، ليرد مشغل الرادار: "نعم، إنه أمر جنوني".

ويتضح من التسجيلات الحيرة الشديدة التي سادت في مركز المراقبة الجوية في أوكلاند بشأن هوية الطائرة ومسارها، حيث توضح التسجيلات همهمات من المسؤول بمركز أوكلاند وهي يسأل مسؤول الرادار: "هل لديك أي شيء بشأنه؟"، ويرد مشغل الرادار: "لا يوجد لدي شيء".

ثم يتتبع المسؤولون الطائرة الغريبة على الرادار ولكنهم لم يتمكنوا من تعقبها أو الاتصال بها لأن الطائرة لم يكن لديها نظام إرسال يعمل.

وفي وقت لاحق، أجرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز"، اتصالاً بمركز المراقبة الجوية تقول فيه: "لا توجد علامات تعريفية على جسم الطائرة البيضاء الكبيرة". ويضيف كابتن الرحلة رقم 612 لشركة يونايتد: "إنها مجرد بقعة بيضاء هناك. يمكننا أن نرى ذلك، ولكن ليس هناك علامات تعريفية عليها. فقط نرى هذا الجسم هناك".

اختفاء مريب

وتتجلى حالة عدم دراية مركز المراقبة الجوية عن هذا الجسم الطائر عندما يبدأ في وصفه بـ"الدخيل"، والذي سرعان ما اختفى من #شاشة_الرادار.

وبعد اختفاء الجسم الطائر الغريب من الرادار، بدأ الطيارون في التعبير عن صدمتهم إثر رؤية الطائرة البيضاء التي لا يمكن التعرف عليها في وسط ممراتهم المرورية الجوية.

وتم رصد تلك الطائرة لمدة نصف ساعة حلقت خلالها لمسافة تمتد لمئات الأميال.

ويشير موقع "The Drive" إلى أن رسالة صوتية تكررت مرارا وتكرارا مفاداها: "شوهدت طائرة بيضاء تطير على ارتفاع حوالي 37000 قدم ولكنها بعيدة للغاية بحيث لا يمكن تحديد نوع الطائرة أو رؤية أي علامات عليها".

وبعد 27 دقيقة فقط من رصد الطائرة، تم إرسال طائرات مقاتلة من طراز F-15 من مطار بورتلاند الدولي في محاولة للعثور على #المركبة_الطائرة واعتراضها.

وطلب المراقب الجوي من كافة قائدي الرحلات الجوية مراجعة أنظمة الرادار والشاشات على متن طائراتهم، في رسالة صوتية متكررة للتحقق من موقع الجسم الطائر الغريب، لكن دون جدوى.

وعندما انطلقت الطائرات المقاتلة طلبت إحداها من برج المراقبة الإفادة بموقع الطائرة الدخيلة، فردّ المراقب الجوي أنه لا يوجد أي مسار محدد للطائرة، معللاً ذلك بأنها ربما تكون على "وضعية شبحية أو شيء من هذا القبيل".

خطر على الملاحة والأمن القومي

على الرغم من توفرها على أجهزة استشعار قوية وسرعة انطلاقها، لم تتمكن المقاتلات F-15 من تحديد موقع الجسم الطائر الغريب، الذي تم رصده للمرة الأخيرة قبل اختفائه من قبل قائدي طائرتين هبطتا تباعا في مطار بورتلاند الدولي.

وتكمن خطورة الواقعة في أن الجسم الطائر الغريب شكل خطرا على حركة الملاحة الجوية، فضلا عن كونه يمثل حادثة ذات أهمية كبيرة على مستوى الأمن القومي الأميركي.

تبادل عبارات الدهشة

وبعد اختفاء الطائرة، تدخل في الأحاديث المسجلة مسؤول بهيئة الطيران الفيدرالي FAA من مركز سياتل قائلاً: "لا نعرف بالضبط إلى أين اتجهت هذه الطائرة". وأضاف المسؤول: "إن المقاتلات أقلعت للبحث في المناطق المحيطة، لكننا، كما تعرف، فقدنا أي أثر للطائرة".

وعلّق مسؤول آخر: "إنه أمر بالغ الغرابة". وتنتهي التسريبات الصوتية عند الرد من المراقب الجوي بمركز أوكلاند قائلاً: "إنه أمر غريب حقا".