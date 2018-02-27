محكمة مصرية تقضي بسجن صاحبة الفيديو الفاضح عامين

قضت #محكمة_الجيزة في مصر، الثلاثاء، بمعاقبة المطربة #ليلى_عامر بطلة #الكليب_الفاضح والذي انتشر منذ شهرين بالحبس عامين، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديو خادش مليء بالإسقاطات والإيحاءات الجنسية.

وقضت المحكمة بالحبس 6 أشهر لمخرج ومنتج الفيديو، و3 أشهر للفنان الذي ظهر مع المطربة، والحبس لـ 4 أشخاص آخرين بأحكام تراوحت ما بين 6 أشهر وعامين.

وكان الفيديو قد انتشر نهاية ديسمبر الماضي، وأثار عاصفة غضب في مصر لاحتوائه على عبارات صريحة تخدش الحياء، حيث ظهرت فيه المطربة ترقص على وقع كلمات فاضحة، وعبارات خليعة، كما تؤدي حركات مثيرة للغرائز.

وخلال ساعات قليلة من بثه انهالت البلاغات على أجهزة الأمن المصرية لوقفه والقبض على المطربة وأصحاب الشركة المنتجة وتقديمهم للمحاكمة.

وعقب القبض عليها تمت إحالة المطربة إلى نيابة قسم الجيزة للتحقيق معها، وأقرت أنها صاحبة الصوت والمشاهد، نافية وجود أي ألفاظ أو مشاهد خادشة للحياء أو إيحاءات جنسية.

من جانبها، قررت #نقابة_المهن_الموسيقية شطب عضوية المغنية سامية عبدالغفار محمود، الشهيرة بـ "ليلى عامر"، لما بدر منها في الفيديو .

وقالت النقابة إن الفيديو ظهر بشكل مخالف لكافة القواعد العامة المعمول بها داخل مصر، والذي حوى ألفاظا منافية للآداب العامة، وتعد إساءة لجموع الشعب المصري.

وأكدت النقابة أن ما بدر من العضوة يعتبر مخالفة صريحة للنصوص والقانون رقم 53 لسنة 1978 وتعديلاته، والخاص بإنشاء النقابات الفنية، الأمر الذي أدى إلى فقدان شروط عضويتها، لذا تم شطب عضويتها.