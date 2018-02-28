غرقت في دبي.. جنازة رهيبة لنجمة بوليوود بعد حرق جثمانها

اصطف آلاف الهنود، الأربعاء، في طوابير ملأت شوارع #بومباي للمشاركة في وداع نجمة بوليوود #سريديفي، التي توفيت بشكل مفاجئ قبل أيام في #دبي.

وتوفيت الممثلة البالغة من العمر 54 عاما والتي تعد من أهم نجمات السينما الهندية، إثر غرقها عرضا في حمام غرفتها الفندقية في دبي السبت. وأعيد جثمانها مساء الثلاثاء على متن طائرة خاصة إلى بومباي.

وقد تقاطر الهنود بالآلاف، الأربعاء، لإلقاء نظرة الوداع على النجمة التي كان جثمانها مسجى بقاعة في اندهيري، قلب الصناعة السينمائية البوليوودية، قبل حرقه في مراسم خاصة بعد الظهر.

وقالت نانديني راو، وهي مدرّسة في الثانية والثلاثين من العمر: "وفاتها شكلت صدمة لدينا. نريد زيارتها مرة أخيرة اليوم وشكرها على الأداء الرائع الذي أدته في كل أدوارها".

وفي طابور انتظار ضرب حوله طوق أمني كبير، حمل محبو النجمة الراحلة ورودا أو صورا لها. واجتاز البعض مئات الكيلومترات للمشاركة في المراسم.

وأثارت وفاة سريديفي سيلا من رسائل التكريم من مختلف أنحاء #الهند، من الأوساط الفنية إلى الدوائر السياسية العليا في البلاد.

وكانت شرطة دبي أعلنت، الاثنين، أن تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة الممثلة جاءت نتيجة لغرقها في حمام غرفتها الفندقية عقب فقدانها الوعي.

وكانت الممثلة، واسمها الأصلي شري أما يانغر أيابان، خطت خطواتها الأولى في مجال السينما في نهاية الستينات بعمر الرابعة.

ومثلت سريديفي في عشرات الأفلام، من بينها "شاندني" و"مستر إينديا" و"موالي".