لأول مرة رسميا.. ماركل خطيبة هاري وكيت وجها لوجه

شاركت الممثلة الأميركية، #ميغان_ماركل، في ظهور رسمي، الأربعاء، مع خطيبها #الأمير_هاري وشقيقه #الأمير_وليام وزوجته #كيت، وذلك في أول مناسبة يشارك فيها الرباعي الملكي البريطاني معا.

وحظي حفيد الملكة إليزابيث الأمير هاري (33 عاما) وخطيبته ماركل (36 عاما) باهتمام كبير منذ أعلنا خطبتهما في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بينما كان الأمير وليام (35 عاما) وزوجته كيت (36 عاما) محط أنظار وسائل الإعلام منذ زواجهما في 2011.

وظهر الرباعي على المنصة معا للمشاركة في #منتدى_المؤسسة_الملكية، وهو حدث سنوي جديد لعرض المشاريع التي تديرها أو أطلقتها المؤسسة الخيرية التي أسسها الأميران وليام وهاري في 2011.

وقال وليام مخاطبا الحضور في مقر شركة أفيفا للتأمين في لندن "كاثرين (كيت) وهاري وأنا سعداء لوجودنا هنا هذا الصباح. ونحن سعداء جدا لمشاركتنا في أول فعالية للمؤسسة الملكية بصحبة ميغان".

وستصبح ماركل الراعية الرابعة للمؤسسة بعد أن تتزوج الأمير هاري في #قلعة_وندسور يوم 19 مايو/ أيار المقبل. وقالت ماركل سابقا إنها ستعتزل التمثيل وتترك الأنشطة الخيرية التي تمارسها.

وأضافت ماركل "سننتظر شهرين وبعدها سننطلق بقوة وحتى ذلك الحين فأنا متحمسة جدا. رؤيتنا أنا وهاري للعالم متشابهة جدا من حيث قناعتنا بالمشاركة الفعلية في الأشياء".

والتقطت صورة الأربعة وهم يغادرون قداسا في عيد الميلاد في ضيعة ملكية في ساندرينجام، لكن اجتماعهم اليوم الأربعاء كان المشاركة الأولى لهم في حدث رسمي.