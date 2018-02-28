وقود طائرة جواد ظريف كاد ينفد.. لولا ألمانيا!

يبدو أن طائرة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، كادت "تتيه" في ألمانيا، قابعة في أحد المطارات دون التمكن من المشاركة في #مؤتمر_ميونيخ الذي عقد منتصف الشهر الحالي.

فقد رفضت محطات الوقود في مطار ميونيخ تزويد طائرة وزير الخارجية الإيراني بالوقود حتى لا تنتهك العقوبات الأميركية، ما دفع الجي الألماني إلى تولي المهمة، منعاً لوقوع فضيحة، بحسب ما كشفت مؤخراً تقارير ألمانية.

وقد أوضحت محطتا WDR وNDR الإذاعيتان أن السبب في ذلك كان رفض العديد من شركات الوقود في مطار ميونيخ، تزويد طائرة ظريف بالوقود.

ولم يتمكن ظريف، بحسب ما أوردت وكالة "د ب أ"من الوصول إلى المؤتمر إلا بعد مبادرة الجيش الألماني، وذلك إثر مناشدة وزارة الخارجية الألمانية بالتدخل للمساعدة.

من جهته، قال فولفغانج إيشنغر، رئيس مؤتمر مينيخ لرابطة وسائل الإعلام، إنه أمكن تأمين مشاركة ظريف "بصعوبة كبرى". وكان إيشنجر قد طلب تدخل وزارتي الخارجية والدفاع للمساعدة في هذا الموقف.

وفي النهاية، تولت القوات الجوية مهمة تزويد الطائرة الإيرباص بالوقود.